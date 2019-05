Occupato istituto musicale Briccialdi

È iniziata l'occupazione all'istituto superiore di studi musicali Briccialdi di Terni da parte dei docenti, decisa dall'assemblea degli stessi per chiedere chiarezza in merito al processo di statalizzazione dell'ex conservatorio.

"Sostegno pieno alle preoccupazioni, ma non alla forma di protesta scelta" è stato espresso durante un incontro pubblico dalla presidente dell'istituto, Letizia Pellegrini. Quest'ultima ha detto di "non essere disposta ad avallare l'iniziativa ed eventualmente di denunciarla nel caso in cui dovesse proseguire". La presidente ha quindi chiesto di rivedere le modalità della mobilitazione alle rsu. "Non è per nulla vero che il Briccialdi rischia di chiudere i battenti" ha detto. "È vero il contrario - ha aggiunto -, la statalizzazione è concretamente ad un passo, è vero che ci sono problematicità che riguardano esclusicamente Terni, ma ci sono tempo, condizioni e determinazione per risolverle".