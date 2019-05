Sgarbi inaugura La stanza segreta

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 11 MAG - Inaugurata da Vittorio Sgarbi la mostra "La stanza segreta. Capolavori della figurazione contemporanea dalla Collezione Massimo Caggiano" nella Chiesa monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino. Dove resterà aperta fino al 27 ottobre.

L'esposizione propone una selezione di capolavori della Collezione Massimo Caggiano. Considerata una delle raccolte d'arte contemporanea più significative e rappresentative soprattutto per l'Italia degli ultimi trent'anni di pittura e scultura d'immagine. Sia per la qualità delle opere scelte sia per l'ampiezza del panorama artistico, anche internazionale, che vi è documentato.

La mostra è promossa dal Polo museale città di Gualdo Tadino, con il patrocinio del Comune, dell'ambasciata Britannica di Roma, di quella della Repubblica federale di Germania e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. (ANSA).