Successo per Hacker etici Ateneo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Sarà il team di hacker etici Unipg1 dell'Università di Perugia a rappresentare l'Italia al prossimo Cyber defence discovery camp di Singapore, considerato l'appuntamento annuale più importante al mondo del settore. La squadra dell'Ateneo umbro si è infatti aggiudicata la prima edizione dei "Cy4games - Capture the Flag on trial".

Del team fanno parte Cristiano Regni, Vittorio Mignini, Alessio Amatucci, Valentino Cristofaro, Nalin Dhingra.

A completare l'ottima prova dei perugini, il quinto posto della seconda squadra, UniPG2, con Emanuele Bosimini, Federico Sabbatini, Riccardo Pellegrini, Davide Balducci, Alessandro Pecugi.

I successi delle squadre perugine sono il frutto - spiega l'Ateneo - dell'attività dell'Università degli Studi di Perugia in questo settore. In particolare del Nodo perugino del Cyber security national lab, diretto dal professor Stefano Bistarelli del Dipartimento di Matematica e Informatica.