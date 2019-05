Alla Stranieri festival su made in Italy

Made in Italy, cibo e ospitalità sono le parole chiave di 'In-Italy', festival promosso dall'Università per Stranieri di Perugia, in programma nel capoluogo umbro dal 15 al 17 maggio, in collaborazione con Coldiretti Umbria, Confcommercio per l'Italia e Università dei Sapori. Tre giorni di lezioni, tavole rotonde, seminari, presentazioni di libri, proiezioni di film, laboratori, workshop e degustazioni, incentrati sulle culture del made in Italy, del cibo e dell'ospitalità, aperti a tutti e a ingresso libero.

Teatro della manifestazione Palazzo Gallenga, sede dell'Università per Stranieri.

"Questo Festival - ha spiegato il rettore dell'Università per Stranieri, Giuliana Greco Bolli - rappresenta una sinergia importante tra istituzioni che si occupano di formazione e territorio, con l'obiettivo di una promozione reciproca".