Nuova mostra Sgarbi a Gualdo Tadino

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 9 MAG - Vittorio Sgarbi propone una nuova mostra a Gualdo Tadino. Dopo 'Seduzione e potere. La donna nell'arte tra Guido Cagnacci e Tiepolo' e 'Luciano Ventrone. Meraviglia ed estasi', propone dal 10 maggio al 27 ottobre, sempre nella Chiesa di San Francesco, un'altra esposizione-evento, 'La stanza segreta. Capolavori della figurazione contemporanea dalla Collezione Massimo Caggiano'.

Sarà proposta una selezione di 70 opere di 40 artisti, che rappresentano "il meglio" della Collezione Massimo Caggiano, una delle raccolte d'arte contemporanea ritenute più significative e rappresentative soprattutto per l'Italia degli ultimi trent'anni di pittura e scultura d'immagine. Per la qualità delle opere scelte e per l'ampiezza del panorama artistico, anche internazionale, che vi è documentato.

La mostra, promossa dal Polo museale città di Gualdo Tadino, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è a cura di Vittorio Sgarbi e Cesare Biasini Selvaggi.