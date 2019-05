Regione si dota di linee guida concorsi

La Regione si doterà di linee guida che tutti i suoi comparti dovranno adottare nell'espletamento dei concorsi. "Come garanzia di assoluta trasparenza e imparzialità" ha annunciato il vicepresidente della Giunta Fabio Paparelli. Lo ha fatto nell'ambito della conferenza stampa per illustrare il nuovo Piano contro le liste d'attesa in sanità.

"Per individuare le linee guida sui concorsi - ha detto Paparelli - sarà realizzato un laboratorio formativo a Villa Umbra. Con la partecipazione di soggetti qualificati tra cui l'Autorità nazionale anticorruzione".