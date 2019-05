Botte alla moglie per soldi per la droga

Per procurarsi i soldi per acquistare la cocaina, si sarebbe reso protagonista di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della compagna e di minacce all'anziano padre: l'uomo, un perugino di 46 anni, è stato arrestato, nel capoluogo umbro, dalla squadra mobile della questura in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.

Fondamentale - riferisce la questura - ai fini del buon esito dell'indagine, è stato il coraggio della compagna del 46enne, la quale, esasperata, ha deciso di rivolgersi alla polizia, dopo l'ultimo episodio di cui era rimasta vittima: circa una settimana fa era stata infatti picchiata selvaggiamente, riportando fratture e contusioni, con prognosi complessiva superiore ai 20 giorni.