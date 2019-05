"Oral Cancer Day" a Terni

Visite gratuite a Terni, sabato in piazza della Repubblica, in occasione dell'Oral Cancer Day, l'evento di prevenzione delle patologie del cavo orale promosso da Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) e dalla Fondazione Andi, in collaborazione con il dipartimento di Chirurgia Testa-Collo dell'ospedale Santa Maria e, per la prima volta, con il supporto dell'associazione Misericordia, che ha fornito le unità mobili dove effettuare le visite.

Dalle 10 alle 19 tutti i cittadini che vorranno sottoporsi ad una visita gratuita del cavo orale saranno accolti dai dentisti Andi della sezione provinciale di Terni e dal personale medico dell'Otorinolaringoiatria, diretta da Santino Rizzo, e della Chirurgia Maxillo-facciale, guidata da Fabrizio Spallaccia. "Il carcinoma del cavo orale è una tra le forme tumorali più diffuse al mondo - spiega Roberto Pecci, presidente della sezione provinciale di Terni Andi - ed è altamente invasivo e invalidante".