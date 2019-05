Un Collegio di Merito anche nel Centro Italia

Aprire un Collegio Universitario di Merito nel Centro Italia: è la sfida di Onaosi (Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari Italiani), che ha avviato l'iter affinché il proprio centro formativo di Perugia dal prossimo anno accademico 2019-2020 rispetti i rigorosi standard fissati dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per entrare nell'élite dei Collegi italiani. Se tutto andrà bene, sarà - eccezion fatta per Roma - il primo istituto del genere del Centro Italia. A sud di Roma, se ne trovano in appena quattro città: Napoli, Bari, Palermo e Catania.

La sede prevista è in uno dei palazzi storci del centro storico di Perugia, città universitaria per antonomasia. I 55 collegi di merito attualmente esistenti in Italia offrono agli studenti, ammessi per concorso, oltre a vitto e alloggio, un insieme di servizi tesi a favorire il massimo rendimento negli studi (sale di studio, biblioteche, supporti informatici, impianti sportivi, etc.) e un ambiente formativo che promuove lo sviluppo delle loro qualità umane e quindi una formazione integrale ed equilibrata. Questi obiettivi vengono perseguiti tramite l'assistenza di tutor personalizzati e l'offerta di attività culturali e integrative dei corsi accademici e di preparazione alla vita professionale sulla base di un contratto personalizzato tra il Collegio e ogni singolo studente.

Per l'Ente, d'altra parte, questo passaggio era scritto, visto che dal 1892 si occupa del sostegno e dell'istruzione degli assistiti con gli strumenti formativi più all'avanguardia.

"Con questa iniziativa - spiega il presidente di Onaosi, Serafino Zucchelli - vogliamo mettere a disposizione il nostro collegio perugino in favore di tutti gli studenti più meritori.

L'istruzione e più in generale la cultura è l'unico perno sul quale costruire il futuro del nostro Paese e strutture come i collegi di merito sono utilissimi per costruire la classe dirigente del domani" .

I dati sugli sbocchi lavorativi degli ex studenti confermano la bontà di queste strutture: dall'ultima indagine realizzata dalla Conferenza Collegi Universitari di Merito è emerso che il 67,7% di chi li ha frequentati ha trovato lavoro entro 3 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Il 79% è occupato entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio e il 92% entro un anno. Inoltre, il 93% degli occupati dichiara di essere soddisfatto della mansione svolta e del grado di autonomia sul lavoro.

Da parte sua, il centro formativo "La Sapienza Vecchia" dell'Onaosi ha già oggi molte caratteristiche che lo rendono appetibile per essere inserito nell'elenco dei Collegi di merito italiani. Il centro è dotato di camere singole e doppie, cucine comuni, sale studio, sale TV. sale ricreative, sala musica, biblioteca, emeroteca, videoteca, palestra e collegamento wi-fi.

Inoltre, il centro offre servizi di pulizia dei luoghi comuni e delle camere, servizio di biancheria per il letto mentre sono a disposizione delle lavatrici per il bucato personale. Tutto ciò che serve per sgravare gli studenti delle incombenze che ridurrebbero il tempo da poter dedicare allo studio. "L'accreditamento da parte del MIUR - conclude Zucchelli - sarebbe il coronamento che riconosce la validità dei nostri sforzi per assicurare agli studenti meritevoli un titolo di studio prestigioso. Il percorso verso il traguardo richiede tempo ma siamo certi che l'obiettivo sarà raggiunto".