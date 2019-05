Sarcoli vice questore vicario a Terni

(ANSA) - TERNI, 6 MAG - Si è insediato stamani il nuovo vice questore vicario della questura di Terni, Luca Sarcoli. Un ritorno in città per lui, che per circa dieci anni aveva già diretto la squadra mobile ternana, prima di essere trasferito, dopo la promozione a primo dirigente della polizia di Stato, alla direzione della divisione amministrativa e sociale e dell'immigrazione della questura di Siena e poi alle divisioni anticrimine delle questure di Perugia e di Arezzo.

Dopo essere stato ricevuto dal questore Antonino Messineo e dai colleghi funzionari, Sarcoli si è insediato nel suo ufficio.

Succede al dottor Clemente, trasferito a Roma al dipartimento della polizia di stato per ricoprire un prestigioso incarico.

"Al nuovo vice questore vicario - si legge in una nota - vanno i migliori auguri del questore e di tutto il personale per un proficuo lavoro al servizio della città di Terni e della polizia di Stato".