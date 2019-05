Pd, sulla Marini valuteremo come votare

(ANSA) - PERUGIA, 6 MAG - "Valuteremo come votare sulle dimissioni della Marini, dopo avere conosciuto il contenuto della sua lettera. Il gruppo Pd non ritiene comunque di avere esaurito il suo mandato. Anche perché nessun consigliere è stato toccato dall'indagine" sulla sanità: lo ha detto all'Ansa Gianfranco Chiacchieroni spiegando che domani, prima dell'inizio dell'Assemblea legislativa, che verterà proprio sulle dimissioni della presidente Catiuscia Marini, è prevista una riunione dei capigruppo, per decidere come procedere.

Lo stesso Chiacchieroni ha diffuso stamani una sua dichiarazione nella quale sottolinea, fra l'altro, che "non è accettabile un giudizio negativo, liquidatorio e sbrigativo sull'azione di governo del centrosinistra in Umbria nei Comuni, nelle Provincie e alla Regione, dopo decenni in cui un territorio dall'arretratezza e dal sottosviluppo è passato alla crescita e al benessere economico e sociale".