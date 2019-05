Auto fuori strada investe pedoni

(ANSA) - PERUGIA, 6 MAG - Un'auto è finita fuori strada a Perugia, in via Fiume, nei pressi dell'ex cinema Lilli ed ha investito alcune persone che erano alla fermata dell'autobus.

Due i feriti. Uno di loro ha riportato solo lievi lesioni e l'altro - secondo fonti sanitarie - è stato portato in ospedale in codice giallo.

L'auto - hanno riferito i vigili del fuoco - ha terminato la sua corsa nei pressi del parcheggio della stazione di sant'Anna ed ha colpito un contatore dell'acqua, causando una perdita idrica.

Illeso il conducente della vettura.