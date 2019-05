Pd presenta candidati per 26 maggio

Il Pd Umbria ha presentato candidate e candidati in vista delle elezioni amministrative ed europee del 26 maggio. Lo ha fatto nel corso di un'iniziativa a Marsciano.

Al teatro Concordia, si sono riuniti più di una cinquantina di candidati sindaco del Pd e sostenuti dallo stesso partito.

Con loro sindaci uscenti, amministratori e militanti, candidati consiglieri. Sul palco, insieme al commissario regionale Walter Verini, i candidati sindaco Stefano Massoli (Marsciano), Giuliano Giubilei (Perugia), Luciano Pizzoni (Foligno), Giuseppe Germani (Orvieto), Elisabetta Corbucci (Stroncone), e la candidata umbra alle europee Camilla Laureti.

"Questo incontro - ha detto Verini - si tiene in un momento difficile della storia politica nostra e dell'Umbria".

"Ce la possiamo fare?" si è quindi chiesto. "Io - ha aggiunto - sono convinto di sì. Se fossi convinto del contrario, non sarei qui. Non avrei accettato questo incarico".