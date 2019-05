Lega presenta candidati umbri europee

Dopo il 26 maggio la Lega Umbria spera in una regione "ancora più verde" e con suoi rappresentanti eletti al Parlamento europeo. "Perché l'Europa con l'Umbria e la Lega vale di più" è stato sottolineato durante la presentazione, nella sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, dei candidati alle europee del Carroccio, Francesca Peppucci e Stefano Pastorelli.

Oltre a loro, "scelti nei territori tra i militanti del partito, con esperienze amministrative" è stato detto, anche il segretario regionale Virginio Caparvi intervenuto insieme all'on. Luca Briziarelli, alla deputata Barbara Saltamartini e al consigliere regionale Valerio Mancini.

"La Marini oltre a fare danni in loco ne ha fatti anche in Europa" ha detto Briziarelli riferendosi all'ex presidente della Regione. "In Umbria - ha aggiunto - tanti hanno subito e subiscono le scelte sbagliate dell'Europa".