Atteso ritorno della neve sull'Appennino

Potrebbe arrivare anche a 800-1000 metri nella serata di domenica la neve sull'Appennino umbro. Lo prevede il bollettino meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione.

Sull'Umbria è infatti atteso domenica un peggioramento delle condizioni del tempo. Con temperature massime in calo.

Nella mattinata del 5 maggio sono previsti rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone occidentali. Fenomeni più frequenti e diffusi - si legge nel bollettino - dal pomeriggio-sera. La quota neve è indicata in calo sull'Appennino: intorno a 1.300 metri nel pomeriggio, 800-1000 metri in serata.