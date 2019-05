Lavori Anas su viadotto Toano a Terni

A partire dal 6 maggio, Anas eseguirà lavori di manutenzione programmata sul viadotto "Toano", lungo la strada statale 675 "Umbro Laziale", in prossimità dello svincolo Terni est.

Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito il restringimento di carreggiata per un tratto di 800 metri, con transito sempre consentito in entrambe le direzioni (Spoleto-Orte). La prima fase dei lavori, che - spiega Anas - riguardano il ripristino di una delle solette in calcestruzzo, sarà completata entro 30 giorni. Seguiranno poi altre due analoghe fasi, sempre con transito consentito in entrambi i sensi di marcia.