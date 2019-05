Inaugurato Perugia flower show

Inaugurata ai giardini del Frontone di Perugia la dodicesima edizione primaverile di Perugia flower show.

Alla presenza del sindaco Andrea Romizi e della responsabile dell'iniziativa, Lucia Boccolini, è stato il consueto taglio del nastro ad aprire ufficialmente la manifestazione.

La mostra mercato di piante e inconsuete - è detto in una nota degli organizzatori - ospita una sessantina di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale e dall'estero. Già tanti i visitatori giunti nell'area per ammirare le migliaia di varietà di piante e fiori in mostra. Diversi, anche, i corsi di giardinaggio gratuiti tenuti dagli stessi vivaisti.

Il programma completo è all'indirizzo web www.perugiaflowershow.com.