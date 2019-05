Celebrato a Narni patrono S. Giovenale

"Anche ai nostri giorni, in un clima particolarmente di sospetto, di chiusura e di strisciante xenofobia, la nostra comunità ha il dovere di promuovere la cultura dell'accoglienza per una legge del contrappasso, in una forma di restituzione per quanto ha ricevuto dal suo Santo patrono Giovenale, venuto dall'Africa": lo ha detto il vescovo, monsignor Giuseppe Piemontese, durante il solenne pontificale tenuto nella cattedrale di Narni in occasione delle celebrazioni in onore del patrono della cittadina.

In una chiesa gremita di fedeli, il presule ha concelebrato con i sacerdoti locali, con il vicario episcopale per la pastorale, don Piergiorgio Brodoloni, e i canonici del Capitolo della cattedrale. Alla presenza tra gli altri del viceprefetto di Terni, Andrea Gambassi, del sindaco Francesco De Rebotti, delle autorità militari provinciali, dei rappresentanti dei terzieri e del corteo storico in costume d'epoca.