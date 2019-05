Arriva il vescovo ausiliare di Perugia

Domenica 5 maggio nella cattedrale di Perugia, il cardinale Gualtiero Bassetti presiederà la solenne celebrazione eucaristica per il saluto all'arcivescovo eletto di Lucca mons. Paolo Giulietti e l'accoglienza del nuovo vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Sono attesi numerosi sacerdoti, diaconi e fedeli provenienti anche dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, dove mons. Salvi è stato parroco di Anghiari.

In occasione della celebrazione è stato reso noto lo stemma episcopale di mons. Salvi descritto dallo stesso presule con la spiegazione del suo motto: "Duc in altum", prendi il largo.

Mons. Salvi subentra a mons. Giulietti, per cinque anni vescovo ausiliare e prima vicario generale. Quest'ultimo è stato designato da papa Francesco alla guida dell'Arcidiocesi di Lucca e vi farà ingresso domenica 12 maggio.

Le celebrazioni eucaristiche del 5 maggio nella cattedrale di Perugia e del 12 in quella di Lucca saranno trasmesse in diretta dall'emittente diocesana Umbria Radio in Blu. (ANSA).