Ancora donazioni associazione Sintini

L'associazione Giacomo Sintini ancora al fianco dell'ospedale di Perugia, con due donazioni al reparto di Ematologia e trapianto di midollo osseo e al reparto di Neonatologia e terapia intensiva neonatale. Jack Sintini, Alessia Minniti e tutto lo staff dell'organizzazione hanno infatti consegnato in ematologia un modernissimo letto bilancia, in memoria di Edo Rotini, scomparso recentemente dopo una lunga malattia, e, in neonatologia, una telecamera go pro, in ricordo della piccola Miriam Giorgia Catarinelli.

Il letto bilancia, utilizzabile per dialisi, rianimazione o terapia intensiva, ha caratteristiche che gli permettono di adattarsi a qualsiasi situazione clinica critica. "Durante la lunga malattia di mio marito - afferma Antonietta Cardaioli, moglie di Rotini Edo - abbiamo tristemente sperimentato come certi presidi possono fare la differenza per la qualità della vita del malato. Spero che possa essere di aiuto a un reparto che per noi per tanti anni ha rappresentato una seconda famiglia".