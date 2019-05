Commissario ospedale Perugia al lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 2 MAG - Come anticipato in occasione della presentazione dei giorni scorsi avvenuta presso l'Assessorato alla Salute, il commissario dell'ospedale di Perugia Antonio Onnis nella mattinata di giovedì 2 maggio, ha preso regolarmente servizio. A riceverlo - riferisce una nota del Santa Maria della Misericordia - il prof. Giuseppe Ambrosio, che ha guidato il nosocomio perugino nelle ultime settimane.

Il nuovo responsabile del S. Maria della Misericordia ha subito disposto un incontro con i direttori delle strutture complesse, programmato per lunedì prossimo nella sala Levi-Montalcini del Creo. Nella mattinata di venerdì è previsto un incontro con gli altri commissari straordinari delle aziende sanitarie dell'Umbria per incrementare l'attività assistenziale in convenzione. Il nuovo commissario ha infine annunciato che in tempi brevi saranno operativi gli altri componenti la direzione generale, con i quali sono stati già avviati colloqui nei giorni scorsi.