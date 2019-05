Business Lounge al S.Francesco di Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 2 MAG - I passeggeri in partenza dall'Aeroporto internazionale dell'Umbria possono ora contare su alti livelli di comfort e comodità, grazie all'apertura della Business Lounge. Uno spazio riservato, pieno di servizi esclusivi, per rendere piacevole l'attesa del volo.

La Lounge è situata nell'area partenze, vicino al nuovo terminal C, inaugurato da due settimane. "Questo ulteriore nuovo servizio - commenta la Sase, società di gestione dello scalo umbro - permette oggi di poter offrire ai nostri passeggeri e ospiti una travel experience completa e con standard e servizi di alta qualità che finalmente si possono ritrovare presso il nostro scalo di Perugia".

La Business Lounge ha una superficie di quasi 50mq e ospita comodamente 8/10 persone. Include sedute in pelle, un tavolo riunioni, un pc e una postazione di lavoro, free Wi-Fi, tv e toilette riservata con doccia. All'interno saranno fruibili quotidiani e riviste.