Angelini, 3 ricostruzioni per Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 2 MAG - "Norcia per rinascere ha bisogno di tre ricostruzioni: degli edifici pubblici e privati, del tessuto economico e della comunità. Ed è urgente che tutti e tre questi aspetti della ricostruzione vengano avviati, superando ritardi e legacci burocratici che ne impediscono il decollo". E' quanto ha affermato Giampietro Angelini, candidato a sindaco sostenuto dalla lista civica "Noi per Norcia", nel corso di un incontro con la popolazione in occasione della festa del Primo Maggio, nel centro valorizzazione di Norcia.

In una sala gremita i candidati alla carica di consigliere comunale della Lista "Noi per Norcia", hanno approfondito gli altri aspetti del programma: dalla viabilità alle politiche sociali, dalle frazioni all'ambiente, dalla cultura allo sviluppo economico, dalla sanità al turismo.

Nei prossimi giorni - è detto in una nota - gli incontri pubblici con il candidato a sindaco Giampietro Angelini si ripeteranno sia nel capoluogo che nelle frazioni.