Mostre, "Maiolica. Lustri oro e rubino"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 1 MAG - Non vi è museo importante al mondo che non conservi esempi delle preziose maioliche a "lustro" italiane. Tra questi il Metropolitan Museum of Art di New York, il Victoria and Albert Museum di Londra e il Museo del Louvre, l'istituzione parigina da cui provengono alcune delle più importanti opere esposte nella mostra "MAIOLICA. Lustri oro e rubino della ceramica dal Rinascimento ad oggi" in programma a palazzo Bonacquisti di Assisi che verrà inaugurata il 4 maggio alle 11 e resterà aperta fino al 13 ottobre 2019. Voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e organizzata dalla Fondazione CariPerugia Arte, la mostra, a cura dei due esperti Franco Cocchi e Giulio Busti, presenta una selezione di circa 150 opere provenienti da collezioni pubbliche e private conservate non solo in Umbria ma anche a Bologna, Firenze, Faenza, Ravenna, Pesaro, Arezzo e Viterbo.