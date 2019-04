Perugia, presentata la lista di Fi

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Una lista "che soddisfa" e "molto fresca, non solo per il dato anagrafico ma per quello che rappresenta e per la qualità dei candidati". A dare l'approvazione pubblica per i nomi scelti da Forza Italia e in corsa per le elezioni comunali di Perugia è l'attuale sindaco Andrea Romizi che stamani nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori ha partecipato alla presentazione ufficiale della "sua" lista.

I 32 candidati hanno un'età media di 44 anni, ha poi precisato Laura Buco, coordinatore provinciale del partito, "ma scelti perché persone in gamba e non per fare un discorso anagrafico".

Una lista "fortemente rinnovata" dunque, in cui oltre ad alcuni consiglieri uscenti ci sono figure nuove che "rappresentano la collettività", ha sottolineato Buco. Nomi che costituiscono "una rappresentanza importante dei territori e delle professionalità, con persone tutte con lavoro proprio e che fanno politica solo per passione" ha evidenziato il candidato Federico Mazzi, attuale coordinatore comunale di Forza Italia.