Perugia, per Pdf "battaglia valoriale"

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Si è tenuta nella sala della Vaccara del Comune di Perugia, la conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco, della lista dei candidati alla carica di consigliere per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio e dei candidati umbri all'Europarlamento del Popolo della Famiglia.

"Il Pdf rimane espressione della società civile e delle famiglie che hanno deciso discendere in campo. Nessuno di noi è stato un professionista della politica, non lo è stato nemmeno il nostro candidato sindaco Salvatore Iacobelli, ma abbiamo quelle radici profonde che danno la certezza della stabilità", ha detto Marco Sciamanna, presidente del Popolo della Famiglia Umbria e candidato consigliere.

"Il Popolo della Famiglia - è detto in un una nota - coerente con la sua linea si presenta anche a Perugia da solo. La sua battaglia sarà valoriale e civica. Una presenza autonoma rispetto ai vecchi schemi destra-sinistra e alla vecchia politica".