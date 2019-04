Operai in cima a una gru per protesta

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Tre operai edili hanno messo in atto una iniziativa di protesta, a Perugia, salendo in cima a una gru.

E' successo nella zona dello stadio, nel cantiere dell'ex tabacchificio. I tre - secondo fonti sindacali - protestano per il mancato pagamento di alcune mensilità. Sono dipendenti di una delle ditte impegnate nei lavori. Sul posto, per prestare soccorso ai manifestanti, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.