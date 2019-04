Volontari ripuliscono il monte Subasio

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Oltre 60 partecipanti alla nona giornata ecologica per ripulire l'area naturale protetta del monte Subasio. Le associazioni e tutti i volontari coinvolti si sono dati appuntamento a Porta Cappuccini, dove è stato distribuito, a cura del Comune e di Ecocave, il materiale (sacchi e guanti) per la raccolta. In poco più di 3 ore sono stati tirati fuori, da fossi e pertugi della montagna, rifiuti di metallo e plastica, pezzi di elettrodomestici e vetro, materiali edili e ferrosi, persino un motorino e un seggiolino auto per bambini in quasi perfetto stato. Nel corso dei 9 anni di giornate ecologiche molti tratti del Parco, in particolare lungo le viabilità principali sono stati ripuliti ma diversi altri tratti devono essere ancora bonificati. La giornata ecologica è stata inserita, dal comune di Assisi, nel corso della programmazione della Settimana della Terra in corso nell'ambito dell'Earth Day celebrata come ogni anno dalle Nazioni Unite.