Perugia civica, "noi vera novità"

Si è presentata come "la vera novità" per il panorama politico delle elezioni comunali del 26 maggio la lista Perugia civica, "nata dalla spontanea collaborazione e dal contributo di cittadini accomunati dalla passione per Perugia e che hanno deciso di diventare protagonisti di una proposta civica per la città".

A Ponte San Giovanni sono stati presentati tutti i 32 candidati del raggruppamento che sostiene l'attuale sindaco Andrea Romizi, presente anche lui all'incontro. "Un mix di professionalità, esperienze associative ed imprenditoriali che si sono incontrate per far crescere la qualità della vita a Perugia" ha detto in rappresentanza dei candidati il capolista, atleta e scalatore in carrozzina, Luca Panichi. "La mia candidatura - ha poi spiegato - è la perfetta prosecuzione di un percorso di sostegno al sociale che ha messo sempre al centro l'emancipazione dell'individuo".