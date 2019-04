Ternana in ritiro per partita Ravenna

Dal 25 aprile la Ternana (Lega Pro, girone B) si trasferirà al Park Hotel Mancini di Roma per un breve ritiro in vista della partita di domenica al Liberati contro il Ravenna: lo annuncia la società in una nota.

I rossoverdi si tratterranno nella capitale fino a sabato pomeriggio ed in serata faranno rientro a Terni dove proseguiranno il ritiro pre-gara. La squadra allenata da Fabio Gallo è oggi 14/esima in classifica a 40 punti, a due lunghezze dalla zona playout e nel girone di ritorno non ha mai vinto, unica squadra professionistica in Italia. L'ultima vittoria risale infatti al 27 dicembre scorso, ultimo turno di andata.