Monica Bellucci in Biblioteca C.Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 24 APR - L'aveva promesso il giorno dell'inaugurazione, nel marzo scorso, con un messaggio al sindaco, e, in occasione della Pasqua, nel soggiorno-lampo a Città di Castello, Monica Bellucci ha visitato Palazzo Vitelli a San Giacomo, ora sede della nuova Biblioteca comunale ma una volta palestra femminile del liceo classico che l'attrice frequentava. Sotto l'affresco del Parmigianino che nella Biblioteca convive con connessioni internet ultraveloci ed ebook, Monica Bellucci ha ricevuto una targa ricordo dal sindaco e dall'Assessorato alla Cultura, insieme alla riproduzione dell'immagine della Madonna delle Grazie (dipinta da Giovanni di Piamonte, allievo di Piero della Francesca nel 1456) della Bottega Tifernate di Stefano Lazzari. Monica Bellucci, accompagnata dai genitori e dalla figlia minore, ha ribadito l'importanza della lettura per formare persone veramente libere e ha ripetuto come sia sempre molto felice di tornare ai luoghi dove è cresciuta.