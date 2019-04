Furgone sull'A1 con 40 q di rame rubato

(ANSA) - TERNI, 20 APR - Circa 40 quintali di rame rubato sono stati sequestrati la notte scorsa dalla polizia stradale lungo l'A1, nei pressi di Orvieto, su un furgone con a bordo due persone che si sono date alla fuga. Il materiale, è stato poi accertato dagli agenti, è stato rubato nella stessa nottata dalla sede Enel di Papigno, a Terni. Il mezzo - secondo quanto riferito dalla polstrada - è stato intercettato intorno alle 3.45 da una pattuglia.

I due occupanti non hanno inizialmente rispettato l'intimazione dell'alt, per poi abbandonare il veicolo sulla carreggiata. I due sono quindi fuggiti nelle campagne circostanti, mentre la pattuglia i poliziotti cercavano di tutelare la sicurezza del traffico, piuttosto intenso in questi giorni. Le ricerche dei due sono ancora in corso, ma gli investigatori confidano di individuarli e identificarli grazie alle immagini recuperate lungo il percorso. Verosimilmente, sempre secondo la polizia, si tratta di due trentacinquenni dell'Est Europa.