Tajani, candidato Umbria scelto insieme

"Il candidato o la candidata presidente della Regione in Umbria per il centrodestra lo decideremo insieme. Bisogna cambiare sistema, non solo i nomi": il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, commenta così l'indicazione da parte di Matteo Salvini nella sen. Donatella Tesei per la guida della regione. Lo fa in una dichiarazione all'ANSA.

"La proposta della Lega - ha detto Tajani - è sul tavolo.

Forza Italia presenterà la sua in tempi rapidi. Insieme decideremo poi quale sarà la migliore per la presidenza della Regione Umbria".

Tajani ha quindi fatto riferimento al "modello Perugia".

"Andrea Romizi (esponente di FI - ndr) - ha affermato - è uno dei migliori sindaci d'Italia. Come abbiamo individuato lui, Forza Italia proporrà al Tavolo del centro destra una figura di altissimo profilo. Le decisioni non si prendono in piazza, ma dopo una attenta riflessione fra alleati. Cosi come è accaduto per Piemonte, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise, Friuli e Trentino Alto Adige".