Meloni a Salvini, decidiamo insieme

"Il Presidente lo decideremo insieme come abbiamo fatto vincendo in Friuli-Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Basilicata. Bene che Salvini abbia fatto la sua proposta. È ovviamente di qualità, come di qualità sono le nostre proposte per l'Umbria, la Calabria e l'Emilia-Romagna".

Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, interpellata telefonicamente, commenta l'indicazione di Matteo Salvini del Senatore Donatella Tesei, sindaco di Montefalco come candidata Presidente del centrodestra alla Regione Umbria.

"Noi i nomi li abbiamo pronti per guidare la coalizione. Non faremo però l'errore di dividerci per fare a gara a chi spara prima e più forte un nome. L'Umbria - aggiunge Meloni - aspetta e merita un cambiamento vero fatto di rinnovamento e trasparenza. Non è interesse di nessuno compromettere l'auspicato cambiamento che l'Umbria aspetta da 50 anni dando respiro alla sinistra o una chance ai Cinquestelle".