Via interrogatori gip indagine sanità

Cominciati davanti al gip di Perugia gli interrogatori di garanzia per l'indagine sui presunti concorsi 'pilotati' per le assunzioni all'ospedale di Perugia.

Sentiti i primi tre dipendenti dell'Azienda ospedaliera interdetti dalla loro attività per sei mesi.

Gli interrogatori proseguiranno giovedì e venerdì prossimo.