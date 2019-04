Raccolta firme Lega, Marini dimettiti

#Marinidimettiti non è solo un hashtag lanciato dalla Lega Umbria, ma anche il nome della raccolta firme che già dalla prossima settimana, i vertici Lega promuoveranno in tutta la regione per chiedere ai cittadini le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini, indagata nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità.

Dopo la mozione di sfiducia presentata dal consigliere Lega Umbria Valerio Mancini come primo firmatario in consiglio regionale, nei prossimi giorni partirà "una vera a propria mobilitazione generale": ad annunciarlo sono il segretario nazionale Lega Umbria, Virginio Caparvi, assieme ai parlamentari Riccardo Augusto Marchetti, Luca Briziarelli, Donatella Tesei e Barabara Saltamartini: " Mentre i giudici stanno portando avanti le indagini - spiegano - dal punto di vista politico, l'Umbria sta subendo un contraccolpo notevole".