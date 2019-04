Al Caos la mostra "diSegni, di Sogni"

(ANSA) - TERNI, 15 APR - "DiSegni, di Sogni": è questo il titolo della mostra che dal 18 aprile al 9 maggio sarà visitabile al Caos di Terni nell'ambito dei progetti sviluppati all'interno del centro diurno Girasole - Unità operativa psicologia disabili adulti dell'Usl Umbria2, nata in particolare in relazione alle attività creative svolte nel laboratorio pittorico-espressivo e nel laboratorio multimediale.

Proprio il laboratorio pittorico pratica da anni l'esperienza del "Closlieu", un atelier che si anima senza schemi o regole estetiche ed esiste solo per il piacere del dipingere e favorire la creatività e l'espressione.

"La mostra - spiega una nota dell'azienda sanitaria - è pensata come una panoramica trasversale attraverso alcune delle tecniche sperimentate nel laboratorio".