12.530 nuove assunzioni entro giugno

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - La Camera di commercio di Perugia ha presentato i dati Excelsior sulle previsioni occupazionali delle imprese della provincia di Perugia relativi al mese di aprile 2019 e al trimestre aprile-giugno 2019.

Sia su base mensile, che trimestrale l'andamento registrato è positivo. Nel corrente mese di aprile le imprese prevedono di immettere al lavoro 3.990 unità con diverse tipologie di contratto. Sono 120 posti in più su aprile 2018, con una crescita percentuale del 3,1%. Migliore l'andamento su base trimestrale: tra aprile e giugno 2019, le assunzioni previste salgono a 12.530 unità, 1.480 in più sullo stesso trimestre del 2018. In questo caso la crescita percentuale si amplia fino a un + 13,3%, risultato tra i migliori degli ultimi due anni. Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia, sottolinea che "i dati registrano un dato estremamente significativo, la forte crescita delle entrate al lavoro con contratti stabili, a tempo indeterminato o di apprendistato".