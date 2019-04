Alemanno si ricandida sindaco Norcia

Nicola Alemanno si ricandida a sindaco di Norcia in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

"Dopo una lunga pausa di riflessione ho sciolto la mia riserva e annuncio il mio rinnovato impegno per Norcia, accettando di ricandidarmi", ha detto Alemanno nel corso dell'inaugurazione della sede elettorale dell'attuale gruppo di maggioranza in consiglio comunale 'Rispetto per Norcia', in Piazza San Benedetto. "Ci rimettiamo in moto - ha aggiunto - anche se non ci siamo mai fermati e non era facile scegliere di rimettersi in gioco. Senza continuità non c'è futuro".

"Una scelta - ha detto ancora Alemanno - dettata da senso di responsabilità, frutto di un confronto con tante persone, tra cittadini comuni e consiglieri comunali, che mi hanno spinto a non depauperare un bagaglio notevole di esperienza e di rimettermi dunque al servizio della città".