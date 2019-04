Regione preadotta calendario caccia

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Caccia Fernanda Cecchini, ha preadottato la proposta di calendario venatorio 2019-2020. Il testo, elaborato dall'Assessorato , è stato presentato e partecipato con la Consulta faunistico venatoria.

"Rispetto alle precedenti stagioni venatorie - sottolinea Cecchini - si rileva principalmente lo spostamento dell'apertura alla terza domenica di settembre, che quest'anno cade nella giornata del 15, fermo restando l'avvio della caccia di selezione alle specie daino e capriolo, in zone determinate, nel mese di giugno. In attesa che si completi l'iter di approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, che l'Assessorato prevede di concludere entro luglio si è ritenuto opportuno, viste le recenti sentenze del Tar dell'Umbria, non prevedere al momento le due giornate di anticipo che usualmente venivano fatte nei primi giorni di settembre. Per i restanti periodi e le specie cacciabili si ripropone quanto previsto nella precedente stagione".