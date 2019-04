Festa di Scienza e Filosofia a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 11 APR - È ufficialmente iniziato a Foligno il viaggio che fino a domenica 14 aprile porterà il grande pubblico ad esplorare la realtà, con la nona edizione di Festa di Scienza e Filosofia che ha preso il via con l'inaugurazione ospitata all'Auditorium San Domenico. Dopo i saluti istituzionali, gli incontri con i filosofi Umberto Galimberti e Nicla Vassallo e con il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Sono 135 i relatori che si alterneranno nelle location cittadine e più di trenta le conferenze in agenda su temi che vanno dallo spazio all'innovazione, dal diritto applicato alla scienza e alla medicina, passando per i cambiamenti climatici e la matematica. Tra i relatori di venerdì,il fisico Enrico Flamini, la presidente di Emergency Rossella Miccio, il direttore dei Programmi di osservazione della terra dell'Esa, Josef Aschbacher. A chiudere la seconda giornata il filosofo Massimo Cacciari che parlerà della "Ricerca dell'identità europea" e Paolo Flores D'Arcais.