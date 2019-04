Dopo le vacanze in classe l'11 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - In Umbria le scuole di ogni ordine e grado riapriranno dopo le vacanze estive mercoledì 11 settembre 2019, mentre martedì 9 giugno 2020 termineranno le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e il 30 giugno 2020 si concluderanno le attività educative nelle scuole dell'infanzia: lo ha deciso la Giunta regionale dell'Umbria che, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Antonio Bartolini, ha approvato il calendario scolastico regionale per l'anno 2019-2020.

"Il calendario delle lezioni per il prossimo anno, come sempre - ha detto l'assessore - è stato condiviso con i diversi soggetti interessati e con la 'Conferenza di Servizio Permanente per l'attuazione del D.Lgs 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale'".

Complessivamente i giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria saranno 208, che si riducono a 207 se la festa del Patrono sarà in un giorno lavorativo nel corso dell'anno scolastico.