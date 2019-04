A Villa umbra si parla di espropriazioni

Raffaele Greco, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, ha aperto i lavori del seminario "Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di espropriazione per pubblica utilità" promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Relatore anche Oberdan Forlenza, consigliere di Stato.

"Il tema dell'espropriazione per pubblica utilità è complesso - ha detto Greco - e può dare luogo a fenomeni patologici, relativi per esempio ad occupazioni illegittime o procedure viziate, tali da esporre le pubbliche amministrazioni a possibili ricorsi dei privati. In questo caso, emergono due tipi di problemi. Il primo di tipo amministrativo che impone di sanare la situazione patologica, quindi di salvare opere pubbliche già realizzate oppure di portarle a termine legittimamente. Il secondo è di tipo economico. Non tutti gli enti hanno disponibilità finanziarie tali da sopportare le conseguenze patrimoniali di espropri illegittimi".