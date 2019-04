Presentata a Milano Primavera in Umbria

Si è aperta con una tipica colazione pasquale umbra la giornata dedicata alla presentazione della campagna di promozione turistica "Primavera in Umbria", a Milano, nel magnifico scenario della Fondazione Istituto dei Ciechi. L'iniziativa era organizzata dalla Regione Umbria in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano. "Questa giornata - ha spiegato il vicepresidente della Regione Umbria con delega al Turismo, Fabio Paparelli - rafforza la collaborazione avviata da tempo con la Città di Milano attraverso le iniziative del Natale che hanno visto protagonisti i nostri presepi ed i nostri eventi e che continuiamo a rafforzare con la presentazione delle principali iniziative culturali e dei grandi eventi di Primavera che apriranno la stagione turistica primavera-estate in Umbria. A tal fine, abbiamo voluto un incontro nell'ambito delle celebrazioni per il Cinquecentenario della morte di Leonardo, allo scopo di rafforzare il legame tra il territorio umbro e quello lombardo".