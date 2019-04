P.a., corso su prevenzione corruzione

Il trend in forte crescita delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, il regime di tutela del segnalante e l'innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione sono stati i temi al centro del corso organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Tre i relatori intervenuti a Villa umbra: Nicoletta Parisi, membro del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione; Anna Corrado, magistrato del Tar Campania, esperto del Consiglio dell'Anac; Marco Gambuli, avvocato penalista.

I lavori del seminario "La segnalazione di condotte illecite: il whistleblowing. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione" sono stati aperti dall'amministratore unico della Scuola umbra. "Il sistema della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche - ha detto - è stato e continua ad essere al centro dell'azione formativa promossa dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica".