Impegno per volo Perugia-Linate nel '20

La previsione dell'inizio lavori, a giugno, per la realizzazione dell'accademia del volo e il collegamento con Linate (Milano) nel 2020: sono due degli elementi emersi dall'audizione in seconda Commissione consiliare regionale con il presidente di Sase (Società di gestione dell'aeroporto San Francesco d'Assisi), Ernesto Cesaretti, e il direttore generale di Sviluppumbria Mauro Agostini, per una informativa sulla situazione generale dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria.

Si è inoltre parlato del rinnovo della concessione ventennale, nel 2018, da parte di Enac, grazie al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e all'incremento dei passeggeri.

È stato lo stesso presidente a ribadire che gli obiettivi per il triennio che si avvia a conclusione sono stati quelli di salvaguardare l'aeroporto per il mantenimento della concessione.