Bassetti festeggia 77 anni tra i giovani

Ha festeggiato il suo 77/o compleanno con i 570 i ragazzi e le ragazze riuniti per tutta la giornata di domenica, al centro congressi "Aldo Capitini" di Perugia, per l'annuale giornata diocesana di formazione rivolta ad animatori, educatori e sacerdoti responsabili dei 'GrEst' il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro. Si tratta dei gruppi estivi degli oratori che saranno al servizio di 4 mila bambini dopo la chiusura delle scuole.

Il card. Bassetti ha esortato gli animatori dei "GrEst" a non essere "educatori che riempiono l'altro di tante nozioni e di tante notizie, che servono solo se una persona non si sente accompagnata". "Oggi - ha aggiunto - il compito primario di ogni educatore nella scuola o cominciando dalla famiglia, che è il luogo più alto della formazione umana, come nella parrocchia (sacerdoti, catechisti, animatori), è quello di accogliere e di accompagnare, che vuol dire stare al suo fianco, non davanti e nemmeno dietro...".