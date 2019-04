Anche in Toscana corsi Scuola umbra pa

Si consolida l'attività formativa fuori regione organizzata dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Dopo gli interventi formativi in Lazio, Marche e Liguria, parte ora in Toscana il corso rivolto agli enti locali. Il seminario su "L'applicazione delle nuove regole su assunzioni, concorsi, progressioni orizzontali e posizioni organizzative" è stato organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con il Comune di San Gimignano, convenzionato con il Consorzio formativo umbro. Il corso ha registrato la partecipazione di una cinquantina di enti pubblici toscani.

"La collaborazione stretta con il Comune di San Gimignano - ha sottolineato l'amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica Alberto Naticchioni - è occasione di nuove opportunità formative e consolida l'alta rilevanza scientifica della proposta formativa a livello nazionale della Scuola".