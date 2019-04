Riaprono due attività a Castelluccio

A Castelluccio di Norcia riaprono due attività commerciali dopo i lavori di ristrutturazione post sisma. Si tratta dell'agriturismo "Locanda de' Senari" a della "Bottega Alberobello". A darne notizia è il presidente della Comunanza agraria dalla stessa località, Roberto Pasqua che parla di "raggio di sole".

"La frazione - ha sostenuto Pasqua - vivrà un momento di particolare importanza in occasione della riapertura di queste due attività, poiché situate all'interno del centro storico di Castelluccio, e pertanto rappresentano un passo estremamente significativo per tornare ad animare e vivere le vie del nostro amato paese".

A Castelluccio sono già in funzione diverse attività, sia legate alla ristorazione sia al commercio di prodotti tipici.

Negozi che hanno trovato nuova vita nelle strutture temporanee che consentono la delocalizzazione delle imprese.