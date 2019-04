Candiani, il carnevale è finito...

(ANSA) - PERUGIA, 5 APR - "Il tempo di carnevale è finito da tempo. Siamo in quaresima. Parliamo di cose serie": il sottosegretario al ministero dell'Interno Stefano Candiani, Lega, ha commentato così il fotomontaggio con il ministro Matteo Salvini e il sindaco uscente, ricandidato, di Perugia Andrea Romizi, FI, che sembrano baciarsi scelto per la campagna #perugianonsilega lanciata da Omphalos, circolo della comunità gay cittadina. Lo ha fatto rispondendo ai giornalisti durante una visita in municipio.

Sulla campagna si è soffermato anche il sindaco. "L'unica cosa che voglio esprimere - ha detto - è che non ci appartiene la politica del bau bau, che cerca di amalgamare un elettorato sulla paura. Noi siamo invece concentrati sui nostri progetti e la nostra sfida elettorale. E' su questo che chiederemo il consenso dei cittadini". (ANSA).